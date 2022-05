Matovič zatiaľ pokutu za nedodržiavanie opatrení nezaplatil

Bratislava 11. mája (TASR) - Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič zatiaľ nezaplatil pokutu 250 eur za nedodržiavanie pandemických opatrení, ktorú mu udelil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. V prípade sa plánuje odvolať. Uviedol to v stredu po tlačovej konferencii.



"Nie, nezaplatil som, lebo som si to ešte poriadne neprečítal, ale viem že mi nejaký prípis prišiel. Bolo tam tuším do 14 alebo 30 dní sa odvolať, takže určite sa odvolám a budem chcieť vedieť argumenty," reagoval Matovič. Povedal, že dokument mal veľa strán a musí si ho poriadne prečítať, odvolať sa však plánuje tak či tak.



"Zároveň sa budem pýtať, koľko pokút vymerali Robertovi Ficovi (Smer-SD) a podobným ľudom, o ktorých vieme, že opakovane verejne porušovali pravidlá," doplnil.