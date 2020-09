Matovič: Haščák nie je človek, s ktorým sa túžim kedykoľvek stretnúť

Bratislava 19. septembra (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák nie je človek, s ktorým by sa túžil kedykoľvek stretnúť alebo by vyhľadával akékoľvek stretnutie s ním. Uviedol to v reakcii na stretnutie Haščáka s predsedom parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).



Matovič poznamenal, že keď si pozrel videá, tak Haščákovi neveril ani slovo o tom, že ide písať nejakú knihu. Borisovi Kollárovi premiér aj podľa mimiky "v pohode veril". "Viem si predstaviť, že keď má nejaké články v Plus 7 dní, tak sa chce stretnúť s Haščákom. Ja osobne by som sa s ním nestretával," reagoval predseda vlády. Ako dodal, ak by sa Kollár chcel s niekým stretnúť tajne, tak by sa nestretával vo verejnom hoteli.



Predseda Národnej rady SR sa podľa informácií Denníka N v piatok (18. 9.) podvečer stretol s Haščákom. Schôdzka v hoteli v centre Bratislavy trvala takmer hodinu. Kollár tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v Plus 7 dní, ktoré idú proti nemu. Šéf Penty povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike.