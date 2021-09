Matovič: Koaličná dohoda hovorí aj o rozdelení postov vo vláde

Prečítajte si aj: Poslanci okolo Kolíkovej odchádzajú do klubu SaS,klub Za ľudí zanikne



Bratislava 8. septembra (TASR) – Naďalej platí koaličná dohoda. V súvislosti s odchodom časti poslancov Za ľudí do klubu SaS a otázkami okolo možného prerozdelenia ministerských mandátov z toho vyplývajúcich to pred rokovaním vlády zdôraznil minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič.povedal. Je presvedčený, že dohody musia platiť nielen vtedy,zdôraznil. Prípadné snahy ju meniť dal do súvislosti s možnými snahami povaliť vládu.Hnutie OĽANO v stanovisku uviedlo, že koaličná dohoda platí a v nej je všetko jasne napísané.uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.Prioritou pre Matoviča a OĽANO je udržať koalíciu a jej mandát. Na otázku, či by chcel, aby sa Veronika Remišová (Za ľudí) v tejto situácii vrátila do OĽANO, Matovič povedal, že Remišová z OĽANO nikdy reálne nevystúpila.povedal.Poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Oficiálne to oznámili v stredu. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie.