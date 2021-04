Kmec: Posielať na rokovania Matoviča bez diplomatov je národná hanba

Bratislava 10. apríla (TASR) – Konanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) počas jeho ciest do Moskvy a Budapešti považuje poslanec Národnej rady SR Peter Kmec (nezaradený) za demontáž dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



"Ak mlčí prezidentka, ak mlčí premiér a ak mlčí predseda parlamentu, ktorí zodpovedajú za zahraničnú politiku štátu, a nekonajú, stávajú sa spoluúčastní na tejto demontáži," zdôraznil poslanec. Nedokáže si predstaviť, že by ruský či maďarský minister financií napádal z Bratislavy svoje vlastné štátne inštitúcie takým spôsobom, akým na slovenské orgány zaútočil Matovič z Budapešti.



Bývalý diplomat upozorňuje, že Moskva a Budapešť dokážu veľmi tvrdo presadzovať svoje diplomatické záujmy. Tvrdí, že posielať na rokovania Matoviča bez skúsených diplomatov "je národná hanba a riziko, že napácha obrovské škody na národných záujmoch Slovenska."



Zároveň považuje za absolútne neprípustné slová poslanca OĽANO Györgyho Gyimesiho, ktorý sa na rokovaniach zúčastnil a ich úspech odôvodnil aj neprítomnosťou zástupcov slovenskej diplomacie. "To je otvorená facka a najväčšie poníženie slovenského ministerstva zahraničných vecí v histórii Slovenska, ktoré formuje a reprezentuje naše národné záujmy," uviedol Kmec. Ako dodal, všetci stojíme pred otázkou, "či je Matovič len užitočný hlupák, ktorý poslúžil, alebo novodobý vlastizradca."



Matovič v piatok (9. 4.) rokoval v Budapešti s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom o pomoci Maďarska pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V dovezenej na Slovensko. Prijal ho aj predseda vlády Viktor Orbán.