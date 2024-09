Matovič:PS po odvolaní Šimečku zosilnie,môže to uškodiť menším stranám

Bratislava 17. septembra (TASR) - Opozičné PS bude po odvolaní jeho lídra Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu silnejšie. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR a líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič. Upozornil však na to, že to môže v najbližších parlamentných voľbách uškodiť menším stranám a vládu bude opätovne zostavovať Smer-SD.



"Premiér Robert Fico (Smer-SD) si dal z PS urobiť svojho hlavného súpera, nie s tým cieľom, aby PS vyhralo budúce voľby, ale preto, aby 'mafia' vyhrala aj budúce voľby. Lebo presný opak je pravdou - čím silnejšie bude PS, čo po tomto odvolávaní určite silnejšie bude, tým je väčšia šanca, že v budúcich voľbách hlasy menších demokratických strán prepadnú, to znamená Fico má väčšiu šancu, že 'mafia' tu bude vládnuť ďalšie desaťročia," povedal.







Matovič nespochybňuje, že miesto podpredsedu parlamentu patrí hnutiu PS. "Nech si PS vyberie, koho chce mať v tejto pozícii, ale teda možno trucovite nechajú miesto voľné, uvidíme," doplnil. Obáva sa však, či opozícia bude mať možnosť zvoliť si nového kandidáta.



Odvolanie Šimečku skritizovala aj poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Kresťanská únia poukázala na to, že parlament v súčasnosti nemá ani riadneho predsedu ani podpredsedu. "Považujeme to za hrubú neúctu nielen voči samotnej inštitúcii a Ústave SR, ale voči občanom Slovenska, od ktorých vláda dostala mandát vo voľbách. Zotrvanie v tomto provizóriu vnímame ako dehonestovanie ústavných zvyklostí, slušnosti a úcty k vlastnému národu," dodala.



Poslanci v utorok odvolali Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Urobili tak v tajnom hlasovaní. Bolo na ňom prítomných 77 poslancov, jeden lístok bol neplatný. Za odvolanie Šimečku hlasovalo 76 poslancov, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.