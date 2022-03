Maturanti, ktorí zostanú študovať na Slovensku, môžu získať štipendium

Bratislava 14. marca (TASR) - Tohtoroční maturanti, ktorí zostanú študovať na vysokej škole na Slovensku, môžu získať nové štipendium vo výške 9000 eur. V tomto roku bude udelených prvých 1400 štipendií. Podporná schéma je v prvých rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a odolnosti a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027. Informoval o tom v pondelok štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre oblasť vedy, výskumu a inovácií Ľudovít Paulis.



Cieľom štipendijnej podpory je motivovať talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium. "Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odlev mozgov do zahraničia," uviedol Paulis.



V tomto roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Prvou sú podľa Paulisa najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest), druhú skupinu tvoria nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).



Študenti sa môžu registrovať do 31. mája na webe stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách - dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach, ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.



Paulis vysvetlil, že každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur na jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 eur mesačne, ktoré budú určené na prácu so šikovnými študentmi. "Zároveň však platí, že súbežne musíme zvyšovať aj kvalitu slovenských vysokých škôl, lebo len finančná motivácia dlhodobo stačiť nebude. K tomu má napomôcť práve prijímaná reforma vysokých škôl," dodal Paulis.



"Udržanie si najšikovnejších ľudí je kľúčové. Dnešná realita však je, že zo Slovenska odchádza študovať každý piaty študent. Takýto odlev talentov si ako krajina nemôžeme dovoliť," povedal riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR Peter Goliaš. Ako doplnil, na štipendiá pre domácich študentov plán celkovo ráta so sumou 63 miliónov eur.