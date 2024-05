Maturanti v najbližších dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky

Bratislava 20. mája (TASR) - Maturanti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť "skúšky dospelosti" sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 20. mája do 7. júna.



Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné regionálne úrady školskej správy. "Opravný termín ústnej formy internej časti sa koná buď v septembri, alebo februári nasledujúceho školského roka," potvrdili pre TASR z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Žiaci sa v tomto roku môžu prihlásiť na opravný termín do 28. júna.



Internej časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorú absolvovalo vyše 41.000 študentov. Pozostávala z testu a slohovej práce zo slovenského jazyka a literatúry, vybraného cudzieho jazyka a vyše 5300 študentov absolvovalo test z matematiky. Písomne maturovali aj žiaci zo škôl národnostných menšín, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry.