Maturantov čaká absolvovanie internej časti maturitnej skúšky

Bratislava 23. mája (TASR) – Maturanti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť "skúšky dospelosti" sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 23. mája do 10. júna.



Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné regionálne úrady školskej správy. "Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho školského roka," informuje na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade, že na opravný termín maturitnej skúšky bude prihlásený vysoký počet žiakov, rezort školstva rozhodnutím ministra určí dodatočný opravný termín do konca školského roka 2021/2022.



V tomto školskom roku je prihlásených na maturitnú skúšku 40.390 žiakov. Internej časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorá pozostávala z testu a slohovej práce zo slovenského jazyka a literatúry, vybraného cudzieho jazyka a takmer 5000 študentov absolvovalo test z matematiky. Písomne maturovali aj žiaci zo škôl národnostných menšín, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry.