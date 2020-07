Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení

Bratislava 12. júla (TASR) - Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení. Vo svojom vyhlásení k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020 na to upozornil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Poznamenal zároveň, že ide o neradostné čítanie a nenapadnuteľné fakty, ktoré je potrebné prijať ako výstrahu, pomoc a výzvu. Znehodnotený právny štát podľa Mazáka totiž priamo ohrozuje záujmy Slovenska ako členského štátu Európskej únie.



"Nižšia než 20-percentná dôvera verejnosti v nezávislosť súdnictva však nereprezentuje iba číslo. Znamená oveľa viac. Jeden z rozhodujúcich pilierov právneho štátu – súdna moc - nie je vo svojej podstate nezávislá. Presnejšie, je nezávislá v menej ako v jednej pätine predpokladaného výkonu. Nefungujúca nezávislosť súdov značne devalvuje právny štát," upozornil šéf Súdnej rady SR.



Znehodnotený právny štát bráni podľa jeho slov aj riadnemu plneniu medzinárodných záväzkov, vytvára ovzdušie nedôvery a prináša so sebou nechcené náklady. "Ak hapruje spravodlivosť, tak si každý rozmyslí, či príde ku nám investovať, pracovať, vyrábať, robiť vedu a výskum a súčasne ľudia z krajiny budú odchádzať. Za lepším a spravodlivejším svetom," skonštatoval Mazák.



V publikovanom materiáli sa podľa jeho slov konštatovalo zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov do nezávislosti súdov a sudcov na Slovensku. Nasledoval aj tlak na základe hospodárskych alebo iných špecifických záujmov. "Všetci vieme, že v slovenskej justícii osobitnú úlohu zohrali aj iné faktory. Nedostatok odolnosti sudkýň a sudcov voči korupčným praktikám, málo statočnosti pri presadzovaní nezávislosti, akceptovanie kriminálnych individuálnych záujmov, túžba po zbohatnutí a nenáležitom vplyve, žiadna hrdosť na profesiu sudcu. Žiaľ, aj zločiny, ktoré idú, s veľkou pravdepodobnosťou, na vrub niektorých sudkýň a sudcov," poznamenal.



Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by však mali podľa Mazáka skôr burcovať. Ako tvrdí, sudkyne, sudcovia, predsedovia súdov, záujmové združenia sudcov musia tvrdo pracovať na podstatne lepšom výsledku. "Ľudia v talároch musia každý deň presviedčať verejnosť, že súdia spravodlivo, nezávisle a nestranne. Že vedia odolať tlakom, mamonu, rodinkárstvu, falošnej kolegialite a podozrivým kamarátstvam. A dokážu tých, ktorí zlyhávajú, vytlačiť z vlastných radov," skonštatoval.



"Sudkyne a sudcovia. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020 ukazuje, že poškodzujeme dobré meno a medzinárodnú reputáciu štátu, ktorého ste významnými a rozhodujúcimi predstaviteľmi," adresoval Mazák. Ubližuje sa podľa neho morálne a aj ekonomicky, a preto sudcov vyzval, aby sa s tým prestalo. "Dokážme, že slovenská justícia má dosť vnútornej sily, odvahy a odhodlanosti na zásadnú zmenu vo vnímaní nezávislého, nestranného a spravodlivého výkonu súdnej moci," vyzval.



Európska komisia zverejnila v piatok (10. 7.) porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. Podľa výsledkov uverejneného prieskumu Eurobarometra sa naďalej zhoršuje vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi vo viacerých členských štátoch. Do tejto skupiny patri aj Slovensko. Slovenská justícia je na poslednom mieste, s dôverou spoločnosti v jej nezávislosť pod hranicou 20 percent.