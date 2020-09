Mazák: Nie je vhodné zľahčovať skutky, za ktoré sa vzniesli obvinenia

Bratislava 14. septembra (TASR) - Bez ohľadu na prezumpciu neviny nepovažujem za vhodné zľahčovať skutky, za ktoré sa vzniesli obvinenia, reagoval predseda Súdnej rady (SR) SR Ján Mazák vo svojom vyhlásení na akciu Plevel. V rámci nej Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala päť osôb vrátane predsedníčky Krajského súdu Žilina, sudcu Okresného súdu Žilina, ktorý má aktuálne pozastavený výkon funkcie, sudcu a tiež emeritného sudcu Krajského súdu Žilina.



Mazák pripomenul, že súdna rada musí i vo veci Plevel dôsledne uplatňovať svoju kompetenciu ochraňovať nezávislosť súdov a sudcov. "Preto mieni pozorne a na dennej báze sledovať a vyhodnocovať postupy orgánov činných v trestnom konaní, aj príslušných súdov," skonštatoval s tým, že jediným cieľom súdnej rady bude zabrániť každému pokusu zneužitia prostriedkov trestného konania voči sudkyniam a sudcom.



"Plnenie tejto povinnosti však nebude brániť súdnej rade v dôraznom vyvodzovaní zákonných dôsledkov voči stíhaným sudcom," dodal predseda. Ocenil by, ak na aktivity NAKA plynulo nadviažu postupy, úkony a rozhodnutia prokurátorov i sudcov. "Ešte viac by som privítal, ak by tieto závažné rozhodnutia neboli sprevádzané pochybnosťami a podozreniami týkajúcimi sa tých prokurátorov a sudcov, ktorí majú v rukách moc posudzovať výsledky akcie Plevel a rozhodovať o nich. Bez ohľadu na to, či rozhodnutia budú prijaté v prospech alebo v neprospech obvinených alebo iných osôb," doplnil Mazák.