Mazák: Parlament ma nemá právo odvolať z funkcie člena Súdnej rady SR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák tvrdí, že Národná rada (NR) SR ho nemá právo odvolať z funkcie člena Súdnej rady SR. Ak by k tomu prišlo, avizuje podanie ústavnej sťažnosti.



"Ja som bol zvolený parlamentom 23. apríla 2020, novela Ústavy SR, ktorá umožňuje kedykoľvek odvolať člena Súdnej rady SR, sa stala účinnou 1. januára 2021. Na mňa platil zjednocujúci výklad Ústavného súdu SR, podľa ktorého nemožno člena Súdnej rady SR odvolať pred uplynutím päťročného obdobia," zdôraznil.



Ak by parlament rozhodol o jeho odvolaní, obrátil by sa na Ústavný súd SR. "Keby som náhodou neuspel vo vnútroštátnom prostredí, hoci judikatúra ÚS je zrejmá, pôjdem ďalej," dodal.



Súdna rada SR je ústavný orgán tvorený 18 členmi vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.