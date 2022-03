Mazák: Postup sudkyne Záleskej bol v plnom súlade s Trestným poriadkom

Bratislava 29. marca (TASR) – Postup sudkyne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamely Záleskej, keď telefonicky kontaktovala svedka Mateja Z., bol v plnom súlade nielen s literou Trestného poriadku, ale aj s racionálnym vnímaním trestného konania pred súdom. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Reagoval tým na vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého by sudkyňa mala skončiť vo funkcii.



Mazák potvrdil, že mu z Úradu inšpekčnej služby v tejto súvislosti doručili podnet, na základe ktorého mal uvážiť návrh na disciplinárne konanie voči Záleskej. Dôvodom bol jej telefonát svedkovi v trestnej veci, v ktorej bola a je zákonnou sudkyňou. Keďže je podľa zákona povinný vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči sudcom konkrétneho súdu jeho predseda, Mazák postúpil vec šéfovi ŠTS Jánovi Hrubalovi.



"Predseda súdu si vyžiadal vyjadrenie sudkyne Záleskej a po preverení okolností, za ktorých došlo k telefonátu svedkovi, nezistil žiaden dôvod na podanie návrhu na disciplinárne konanie. Po preskúmaní stanoviska predsedu ŠTS a vyjadrenia zákonnej sudkyne som dospel k rovnakému záveru," priblížil Mazák. Tvrdí, že niet žiadneho dôvodu vyvodzovať voči Záleskej disciplinárnu zodpovednosť. "Listom z 25. marca 2022 som odloženie veci bez ďalšieho opatrenia oznámil aj úradu inšpekcie," dodal.



Postup Záleskej podľa Mazáka v žiadnom prípade nenarušoval nezávislosť ani nestrannosť zákonnej sudkyne. "Jeho pridanou hodnotou bola účinná snaha predísť zbytočným prieťahom vo vážnej trestnej veci. Ak by rovnako postupovali všetci sudcovia v trestných konaniach, vyhli by sme sa viacerým nálezom Ústavného súdu o zbytočných prieťahoch," podotkol.



Fico na utorkovej tlačovej konferencii zverejnil nahrávku telefonátu Záleskej s niekdajším členom skupiny takáčovcov Matejom Z. Matej Z. bol svedkom v kauze Dušana K., ktorý Záleská pojednávala.