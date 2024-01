Mazák: Pre Súdnu radu bolo veľkou výzvou rozhodovanie o nových sudcoch

Bratislava 1. januára (TASR) - Aj v roku 2023 bolo pre Súdnu radu SR trvajúcou a významnou výzvou rozhodovanie o novej generácii sudkýň a sudcov Slovenskej republiky. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.



"Skúmanie ich sudcovskej spôsobilosti bolo náročné, avšak opäť môžem konštatovať, že radostné. Výraz radostné azda nie je najvhodnejší, ale je priliehavý. Bola radosť hovoriť s kandidátkami a kandidátmi, ktorí v drvivej väčšine ukázali, že rozumejú tomu, čo označujem za schopnosť súdiť," zdôraznil.



Do roku 2024 ide s predstavou zabezpečenia riadneho, efektívneho a spravodlivého výkonu kompetencií Súdnej rady SR. "Áno, viem, taký výkon by mal byť samozrejmosťou, žiaľ, v roku 2023 Súdna rada občas zablúdila do priestoru mimo jej právomocí. A preto také všeobecné želanie, v ktorom je zakódované aj to, aby sme už nikdy nekonali ultra vires, čiže v rozpore s našimi oprávneniami," podotkol.



Zasadnutia Súdnej rady sa v roku 2023 nezriedka natiahli na viac dní. Len o návrhu programu sa viedla viackrát dlhá diskusia. Podľa Mazáka by síce bolo možné diskusiu o koncepcii programu zasadnutí z technického aj obsahového hľadiska uskutočniť ešte pred začiatkom oficiálneho rokovania, na to je však potrebná vôľa väčšiny.



"Dôraz sa však kládol na transparentnosť, a tak sa efektívnosť dostala do úzadia. Do značnej miery to bolo spôsobené aj navrhovaním takých bodov programu zasadnutí, ktoré vyvolali sporné otázky. Napríklad, či je vhodné, aby sme program zasadnutí modelovali na podklade článkov v bulvárnom médiu alebo podaní advokátov, ktorí rozširovali obhajobu svojich klientov aj využívaním rokovaní Súdnej rady," povedal Mazák pre TASR. Ako doplnil, v roku 2024 sa pokúsia aspoň trochu "predvariť" programy zasadnutí, za úspech sa však podľa neho nemožno zaručiť.



Súdna rada SR je ústavný orgán sudcovskej legitimity tvorený 18 členmi vrátane jej predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.