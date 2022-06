Mazák: Predstavené referendové otázky by nemali mať nádej na úspech

Bratislava 10. júna (TASR) – Predstavené referendové otázky by na základe predošlého nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR nemali mať nádej na úspech. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák to uviedol v reakcii na spustenie petičnej akcie opozičného Smeru-SD k referendu o predčasných voľbách.



"Prezidentka by pokojne mohla rozhodnúť, že nevyhlási také referendum. To je už otázka odvahy riešiť štátnicky ústavnoprávny problém, ktorý kvári túto krajinu," podotkol Mazák s tým, že je legitímne otvárať otázku referenda, organizovať ho a navrhovať otázky.



Naformulovať ústavne súladnú referendovú otázku o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nevidí za veľmi schodné. "Aj pri veľkej úprimnosti a rešpektovaní toho, že referendum je ľudové hlasovanie, neviem vďaka nálezu nájsť žiadny operačný priestor na to, aby sa dala sformulovať otázka, ktorá nevzbudí veľké pochybnosti o jej súlade s ústavou," dodal.



Smer-SD v piatok spustil petičnú akciu k referendu, ktoré chce spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky, prvá časť všeľudového hlasovania sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy.