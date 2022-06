Mazák: Súdna rada prešla za 20 rokov búrlivým a rozporuplným vývojom

Na snímke účastníci podujatia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave v piatok 10. júna 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. júna (TASR) – Súdna rada SR prešla za 20 rokov búrlivým a rozporuplným vývojom. Pri príležitosti výročia vzniku rady to vo svojom príhovore uviedol jej šéf Ján Mazák. Súdna rada bude podľa jeho slov klásť naďalej dôraz na to, aby sa sudcami SR stávali morálne pevné, odborne pripravené a zrelé osobnosti. Tiež na navrhovanie kandidátov do medzinárodných súdov či na vykonávanie dohľadu nad majetkovými pomermi sudcov.vyhlásil Mazák s tým, že rada bude trvať aj na výsadnom postavení v legislatívnom procese týkajúcom sa súdnictva.zdôraznil. Pripomenutie výročia vzniku vníma Mazák ako príležitosť zamyslieť sa nad otáznikmi a možnými riešeniami problémov súvisiacich s ústavným a zákonným postavením rady.podotkol s tým, že nasledovalo niekoľko rokov relatívneho pokoja a práce.zdôraznil. Roky 2018 až 2020 zas predstavovali podľa jeho slov viaceré výzvy.dodal Mazák.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková poukázala na veľa legislatívnych miest, kde sa musí Súdna rada zariadiť sama.povedala.Slávnostné podujatie sa v piatok uskutočňuje v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca. Skladá sa z dvoch blokov. Doobedie je venované diskusii o formovaní a zrode ústavnej úpravy Súdnej rady či o modeloch správy justície. Druhý blok tém otvára otázku statusu člena Súdnej rady, otázku sudcovskej etiky i systému deľby súdnej moci.Súdna rada SR je ústavný orgán sudcovskej legitimity tvorený 18 členmi, predsedom a podpredsedom. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.Do jej kompetencií okrem iného patrí kontrola súdnictva, prijímanie stanovísk o spĺňaní predpokladov sudcovskej spôsobilosti či rozhodovanie o pridelení a preložení sudcov. Vykonáva tiež dohľad vo veciach majetkových pomerov sudcov. Predkladá tiež vláde návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za SR v medzinárodných súdnych orgánoch.