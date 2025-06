Mažgút predpokladá, že parlament novelu ústavy schváli

Bratislava 13. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Mažgút (Smer-SD) predpokladá, že vládna novela Ústavy SR sa v parlamente schváli a zahlasuje za ňu dostatok poslancov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v NR SR v reakcii na dohodu poslancov z opozičného KDH a KÚ s koalíciou na finálnom znení úpravy.



„Myslím si, že 79-tka strany koalície je jasná, plus ja počítam minimálne s desiatimi poslancami z KDH, mimo Františka Mikloška, no a zostávajú ešte dvaja poslanci z Kresťanskej únie,“ priblížil.



Mažgút zároveň ocenil postoj kresťanských demokratov v tejto veci. „Ja si myslím, že KDH sa k tomu postavilo absolútne racionálne a vo svojej podstate aj potvrdzuje hodnoty, ktoré presadzuje,“ povedal.



O novele ústavy bude parlament rokovať v pondelok (16. 6.), hlasovať sa má až v utorok (17. 6.). Na jej definitívne schválenie je potrebných 90 hlasov poslancov. Koalícia rokovala o podpore aj s opozíciou. Dohodu na finálnom znení novely mali nájsť koalícia, opoziční poslanci za KDH a poslanci pôsobiaci v Kresťanskej únii.