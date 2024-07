Mazurek: Chceme chrániť hospodárske záujmy, hodnoty a hranice EÚ

Štrasburg 24. júla (TASR) - Najväčšími prioritami v úlohe europoslanca budú pre Milana Mazureka (Republika, nezaradený) chrániť hospodárske záujmy Európskej únie a jej občanov, rovnocenná spolupráca suverénnych národných štátov, obrana základných hodnôt a ochrana vonkajších hraníc Únie. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



"Chceme, aby sa EÚ navrátila k tomu, na čom bola založená, a teda na rovnocennej spolupráci suverénnych národných štátov a nie na tomto centralizačnom procese, s ktorým jednoducho nemôžeme súhlasiť," priblížil Mazurek, ktorý získal vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 71.656 prednostných hlasov.



Slovenský europoslanec nesúhlasí ani s viacerými aktivitami a legislatívou EÚ v oblasti životného prostredia, ako príklad uvádza zákaz spaľovacích motorov. Podľa jeho slov ničia konkurencieschopnosť 27-členného bloku. Ďalej nesúhlasí ani so sankčnou politikou proti Rusku, ktorá je podľa neho neúčinná.



"Rovnako chceme chrániť základné hodnoty našej civilizácie, pri ktorých sa výrazne odlišujeme od toho, čo je všeobecný názor najväčších frakčných zoskupení. Stojíme za tradíciami, národnými kresťanskými hodnotami a tie chceme brániť v rámci rozvoja všetkých tých rôznych dúhových trendov a snahy o implementáciu rôznych kultúrnych tvarov v súvislosti s masovou imigráciou," tvrdí Mazurek.



Mazurek bude pôsobiť vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a ako náhradník vo Výbore pre regionálny rozvoj (REGI). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.



Pred ustanovujúcou schôdzou EP Mazurekov kolega a europoslanec z hnutia Republika Milan Uhrík oznámil, že spoluzakladá frakciu Európa suverénnych národov (ESN). Mazurek však nie je členom tejto krajne pravicovej politickej skupiny EP. Podľa Mazureka je jeho členstvo v procese, pričom pridať by sa mal niekedy na jeseň.



Dodal, že rokovania pri zakladaní ESN boli náročné a všetky štáty museli urobiť viacero ústupkov. V rámci nich sa predstavitelia jednotlivých strán vo frakcii dohodli, že približne piati europoslanci sa pripoja neskôr. "Očakávam bezproblémové prijatie," uzavrel pre TASR Mazurek, ktorý v rokoch 2016 až 2023 pôsobil ako poslanec Národnej rady SR.





(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)