Mazurek má zaplatiť Sabakovi 20.000 eur,rozhodnutie nie je právoplatné

Bratislava 29. decembra (TASR) – Poslanec parlamentu pôsobiaci v mimoparlamentnom hnutí Republika Milan Mazurek má zaplatiť infektológovi Petrovi Sabakovi nemajetkovú ujmu vo výške 20.000 eur. Dôvodom je video na sociálnej sieti, v ktorom ho kritizoval v súvislosti s COVID-19. Okresný súd (OS) Kežmarok o tom rozhodol 6. decembra neodkladným opatrením. Rozhodnutie nie je právoplatné. Mazurekovi plynie lehota na podanie opravného prostriedku.



Okrem peňažného trestu má poslanec vymazať video a na sociálnej sieti zverejniť ospravedlnenie. Poslanec podľa rozhodnutia súdu obsahom videa neoprávnene zasiahol do práv žalobcu. "Súd žalovanému uložil povinnosť uvedený zverejnený príspevok spolu s videom a rovnako uvedený zdieľaný príspevok s videom a všetky textové komentáre k príspevkom natrvalo vymazať zo svojho profilu, a to do troch dní od vykonateľnosti rozhodnutia," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová.



Ako vyplýva zo stanoviska súdu, Mazurek môže teraz podať proti Sabakovi žalobu o určenie, že zverejnením videa nedošlo k neoprávnenému zásahu do jeho práva na ochranu osobnosti. Pokiaľ by jej súd vyhovel, uznesenie o neodkladnom opatrení, podľa ktorého má lekárovi zaplatiť 20.000 eur, by súd zrušil.



Mazurek označil rozhodnutie za bezprecedentné. Avizoval, že na sudcu podá trestné oznámenie za ohýbanie práva. Tvrdí, že zneužil predbežné neodkladné opatrenie, aby v expresnom čase mohol vydať šialený rozsudok bez súdu a bez možnosti sa efektívne brániť. Tvrdí, že cieľom je, aby odišiel z politiky.