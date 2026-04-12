Mazurek nedostal víza do USA, vraj nie pre členstvo v Republike
Zamietnutie víz podľa asistenta zrejme súvisí s poslancovým odsúdením v minulosti, pričom doteraz jeho záznam v systéme neaktualizovali, a to ani po jeho zvolení za poslanca Európskeho parlamentu.
Bratislava/Brusel 12. apríla (TASR) - Slovenskému europoslancovi Milanovi Mazurekovi (Európa suverénnych národov/Republika) tento týždeň americké veľvyslanectvo v Belgicku zamietlo vstup do USA. Ako v nedeľu uviedol pre TASR Mazurekov asistent Ján Pastuszek, víza do Spojených štátov europoslancovi neudelili zrejme v súvislosti s jeho odsúdením na Slovensku v roku 2019. Mazureka vtedy Najvyšší súd SR odsúdil za hanlivé výroky o rómskej komunite, v dôsledku čoho stratil mandát poslanca Národnej rady SR a musel zaplatiť aj pokutu.
„Víza do USA neboli Milanovi Mazurekovi zamietnuté preto, že by bol členom 'nacistickej strany'. Pri pohovore na ambasáde sa ho len spýtali, či je členom nejakej nacistickej strany alebo hnutia,“ spresnil Pastuszek predchádzajúce vyjadrenie Mazureka a dodal, že v oficiálnom stanovisku amerického veľvyslanectva sa takáto zmienka neuvádza.
„So zamietnutím vstupu pre Milana Mazureka sa nestotožňujeme, ide o byrokratický nezmysel ešte z čias minulej americkej vlády,“ zdôraznil Pastuszek s tým, že požiadajú o prehodnotenie tohto rozhodnutia.
Ako pokračoval, zamietnutie víz pre Mazureka sa určite nevzťahuje na členstvo v hnutí Republika, keďže jeho predseda Milan Uhrík sa vlani zúčastnil na konzervatívnej konferencii CPAC vo Washingtone, na čo dostal víza aj bezvízové povolenie cez ESTA. Rovnako tak bola ESTA udelená aj nedávno trom členom delegácie Republiky, ktorí plánovali ísť koncom marca na CPAC do amerického Dallasu. Uhrík však napokon oznámil, že cestu zrušili pre konflikt v Iráne a tiež preto, že termín konferencie kolidoval s hlasovaním v Európskom parlamente o sprísnení systému návratov neúspešných žiadateľov o azyl z tretích krajín.
