MDV chce z plánu obnovy prioritne podporovať železničnú dopravu

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce z národného plánu obnovy podporovať prioritne železničnú dopravu. Má totiž indície, že Európska komisia (EK) bude z tohto nástroja preferovať investície do tzv. zelených projektov. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Skonštatoval, že si to bude vyžadovať pripravenie a schválenie plánu prioritizácie železničnej dopravy. Pri ňom chce rezort aplikovať skúsenosti nadobudnuté pri tvorbe plánu cestnej prioritizácie, ktorý už vláda schválila.



MDV zdôraznilo, že intenzívne pripravuje zoznam reforiem a konkrétnych investičných projektov financovateľných v rámci fondu obnovy. "Je dôležité zdôrazniť, že sa nezameriavame len na projekty dopravnej infraštruktúry (cesty, železnice), ale aj na podporu bytovej výstavby, mestského rozvoja, energetickú efektívnosť a iné reformy a investičné projekty, ktoré spadajú do kompetencie nášho ministerstva," dodal Rudolf.



Zároveň podotkol, že miliardy eur z EÚ, ktoré bude môcť Slovensko v najbližších rokoch investovať, sa nesmú premrhať. "Je potrebné dobre naplánovať a identifikovať, z ktorých fondov a nástrojov budeme projekty realizovať. Momentálne u nás prebieha proces identifikácie projektov určených do nového Operačného programu Slovensko, ako aj do nových fondov a ďalších európskych finančných nástrojov," priblížil hovorca. Rezort sa tak podľa jeho slov bude snažiť v maximálnej možnej miere využiť všetky zdroje financovania na prekonanie značného infraštruktúrneho dlhu a na podporu segmentov ekonomiky, ktoré boli zásadne zasiahnuté pandémiou COVID-19.