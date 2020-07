Rezort dopravy si uvedomuje nedostatky pri výstavbe diaľnice D4/R7

Bratislava 22. júla (TASR) - Rezort dopravy si uvedomuje, že v súčasnosti nie sú zrealizované všetky kompenzačné opatrenia pri výstavbe diaľnice D4/R7. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii na environmentálnu organizáciu SOS/BirdLife, ktorá sa pre nedostatočnú kompenzáciu obráti na Európsku komisiu. TASR o reakciu požiadala aj hlavného zhotoviteľa stavby D4R7 Construction, ktorý zatiaľ na otázky nereagoval.



Enviroorganizácia vysvetlila, že ak sa diaľnica stavia cez územie, ktoré sa vážne poškodí, tak za zničené biotopy sa musí urobiť náhrada. Ministerstvo o nedostatočných kompenzačných opatreniach vie. "Dôvody sú však mimo kontroly nášho rezortu, napríklad nesúhlas a obštrukcie vlastníkov, ktoré sa, samozrejme, snažíme riešiť," uvádza tlačový odbor. Ministerstvo životného prostredia SR je podľa rezortu dopravy o aktuálnej situácii informované.



O stave realizácie kompenzačných opatrení a dôvodoch ich aktuálneho neúplného zrealizovania MDV informovalo Európsku komisiu ešte v decembri minulého roka.



Prvý úsek diaľnice D4 sa podľa SOS/BirdLife otváral v rozpore s legislatívou o ochrane prírody. Dôvodom je, že časť kompenzačných opatrení sa začala realizovať, no tie dôležité stále chýbajú. Kompenzačné opatrenia sa nezačali robiť v zasypanom Biskupickom ramene, chýba aj náhrada za zničené biotopy pre bociana čierneho. Nezačalo sa ani so zatrávnením biotopov pri bratislavských Rusovciach.



Na západnom Slovensku uplynulý víkend sprístupnili rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4, a to v úsekoch Ketelec - Dunajská Lužná, Dunajská Lužná - Holice a Ketelec - Rovinka.