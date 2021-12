Rezort dopravy:Podnikateľom v gastre najviac pomôže otvorenie podnikov

Vysoké Tatry/Bratislava 9. decembra (TASR) – Podnikateľom v gastro segmente a cestovnom ruchu podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR nič viac nepomôže ako otvorené prevádzky za konkrétnych obmedzení. Rezort tak reagoval na štvrtkové vyhlásenie podnikateľov z Vysokých Tatier, ktorí vyjadrili nesúhlas s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a okrem iného žiadajú od 18. decembra otvoriť v režime OP všetky prevádzky vrátane reštaurácií a wellness.



„Rozhoduje o tom vláda SR ako kolektívny orgán na základe odporúčania odborníkov a my to budeme rešpektovať,“ uviedol v reakcii pre TASR riaditeľ odboru komunikácie ministerstva Ivan Rudolf.



Podnikatelia okrem toho žiadajú okamžité zvýšenie podpory pre cestovný ruch z ministerstva dopravy z 10 na 20 percent z poklesu tržieb. „Hoci sa žiadnej diskusii nebránime, nateraz to nie je téma. Pri stanovení 10 percent sme vychádzali z reálnych možností alokovaných peňazí na tento účel. Len tento týždeň sme ohlásili spustenie dlhšej fázy pomoci gastru a cestovnému ruchu,“ upozornil Rudolf s tým, že doteraz rezort pomohol tomuto segmentu v rámci malej a veľkej schémy sumou 133 miliónov eur.



Aktivisti, ktorí sa chystajú svoje výhrady prezentovať aj priamo pred Úradom vlády SR, okrem toho žiadajú aj zníženie DPH na gastro na 10 percent od 1. apríla. „Tento návrh podporujeme, pretože to považujeme za systémové opatrenie. Takáto zmena je však plne v gescii ministerstva financií,“ dodal Rudolf.



Podnikatelia v cestovnom ruchu z Vysokých Tatier i priľahlého regiónu vyjadrili vo štvrtok v Starom Smokovci nesúhlas s aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Podľa nich sú ich prevádzky obmedzené neférovo a nelogicky a vláda svojimi obmedzeniami pochováva cestovný ruch, ktorý je v lokalite pilierom hospodárstva a zamestnanosti. Zároveň prezentovali päť základných požiadaviek, aby vykompenzovali svoje straty.