Rezort dopravy spustí ďalší ročník kampane Do školy na bicykli

Bratislava 18. septembra (TASR) 0 Cieľom kampane Do školy na bicykli je motivovať deti a rodičov, aby si vyskúšali ísť do školy iným ako motorovým dopravným prostriedkom. Kampaň sa uskutoční od 21. septembra do 2. októbra. TASR o tom informoval poradca Ministerstva dopravy a výstavby SR pre komunikáciu Ivan Rudolf.



„Na ministerstve sa nezaoberáme iba cestnou, leteckou, vodnou či železničnou dopravou. Významnou zložkou, ktorú chceme dostať do popredia, je akákoľvek nemotorová doprava. Iba vďaka jej podpore a propagácii, poviem rovno popularizácii, urobíme ulice bezpečnejšími pre všetkých, osobitne našich najmenších,“ skonštatoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Súčasťou kampane je podľa rezortu aj súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle, vecné ceny pre žiakov a pedagógov alebo vypracovaný návrh upokojenia dopravy v okolí školy. Súťažiť môžu v troch kategóriách – najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Registrácia je spustená na webe kampane.



„Aj na Slovensku už máme množstvo škôl s úspešnými príbehmi toho, že deti do školy na bicykli jazdia rady, keď im v tom pomôžeme. Poďme sa nimi inšpirovať a poďme nimi inšpirovať aj naše samosprávy, aby vytvárali deťom cyklotrasy a upokojené zóny,“ doplnil národný cyklokoordinátor rezortu dopravy SR Peter Klučka.