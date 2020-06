Na letiskách sa upravujú epidemiologické opatrenia

Bratislava 12. júna (TASR) – Po otvorení hraníc s vybranými štátmi útvar vedúceho hygienika rezortu ministerstva dopravy aktualizoval epidemiologické opatrenia pre oblasť civilného letectva. Platia na letiskách, pre cestujúcich, letecký personál aj pre dopravcov. Upozornilo na to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Základným pravidlom zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos v priestoroch letiska aj na palube lietadla.



Zabezpečená musí byť aj dezinfekcia rúk. Uprednostňuje sa bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny, rovnako aj bezhotovostný predaj na palube. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne dvojmetrový odstup v rade stojacich osôb. Nariaďuje sa zároveň meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenie pritom platí pre každý let. Každý člen leteckého personálu súčasne musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav. Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj lietadiel.



"Vnímam veľmi pozitívne, že sa opäť letecky otvárame svetu. Musíme byť však naďalej obozretní a riadiť sa stanovenými nariadeniami, aby sme aj v oblasti leteckej dopravy mohli prichádzať s ďalšími dobrými správami," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Rezort dopravy na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom aktualizuje zoznam civilných letov, ktoré je možné vykonávať zo zahraničia na Slovensko. Od 10. júna je možné vykonávať aj všetky civilné lety medzi krajinami, s ktorými SR opätovne otvorila hranice na základe priaznivej epidemiologickej situácie.



MDV zároveň priblížilo, že leteckí dopravcovia už postupne informujú o otváraní pravidelných liniek pre platnú letnú sezónu. Letecký dopravca České aerolínie od 15. júna spúšťa lety medzi Prahou a Košicami, Austrian Airlines medzi Viedňou a Košicami od 22. júna. Letecký dopravca Wizz Air zasa obnovuje od 15. júna pravidelné lety z Bratislavy do Sofie a Ryanair začne od začiatku júla lietať z Bratislavy do Burgasu, Pafosu, Solúnu a na ostrov Korfu.