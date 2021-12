CESTUJÚCI, POZOR!: Od nedele platí pre vlaky nový cestovný poriadok

Bratislava 12. decembra (TASR) - V nedeľu vstupuje do platnosti nový Cestovný poriadok 2021/2022 vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Zavádza viacero zmien, medzi nimi aj lepšie spojenie Košíc s Budapešťou. Informoval o tom Ivan Rudolf, riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.Priblížil, že vo vnútroštátnej doprave pocítia zmeny najmä cestujúci na južnej trase z Bratislavy do Košíc. Po novom už vlaky nebudú chodiť touto trasou priamo, ale vlaky budú chodiť samostatne na trasách Bratislava – Banská Bystrica a Zvolen – Košice.zdôvodnil zmenu predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň. O prípadných meškaniach či odrieknutých vlakoch ZSSK proaktívne informuje na webstránke, ako aj na sociálnych sieťach tak, aby sa cestujúci dozvedeli informáciu čo najskôr.V rámci medzištátnej dopravy sa podľa Rudolfa výrazne zlepší spojenie Košíc s Miškovcom a Budapešťou, namiesto doterajších dvoch párov EC vlakov ich tam bude premávať až sedem. V čase medzi 6.01 a 18.01 h pôjdu každé dve hodiny.Upozornil, že v ponuke naďalej zostáva aj turisticky atraktívna linka do Álp. Vlaky na trase Bratislava (Petržalka) – Mürzzuschlag, ktorá premáva celoročne počas víkendov, zastavujú aj v zastávkach Semmering a Spital am Semmering, z ktorých je priamy prístup do lyžiarskych stredísk Stuhleck a Zauberberg.Rudolf poznamenal, že na novom grafikone vlakovej dopravy spolupracovalo MDV SR s Útvarom hodnoty za peniaze. Tvorcovia pri ňom vychádzali z analytických dát aj regionálnych potrieb. Výsledkom je, že vlaky ZSSK najazdia v budúcom roku o 2 milióny vlakokilometrov viac ako tento rok.dodal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina).Cestovný poriadok je dostupný na adrese https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2021/11/KCP-12.12..pdf