Zákaz vycestovať do zahraničia na dovolenku má platiť od soboty

Bratislava 18. marca (TASR) - Zákaz vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie má platiť od soboty (20. 3.). Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



"Rozhodnutie zákazu vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda SR, na základe odporúčania pandemickej komisie. Opatrenie má platiť od prijatia predĺženia núdzového stavu, t. j. od soboty," priblížil pre TASR Rudolf. Toto opatrenie je reakciou na nepriaznivú pandemickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.



Rezort dopravy zároveň podotkol, že vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií má v rámci ochrany spotrebiteľa riešiť Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácia ušlého zisku cestoviek pre obmedzenie podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, bude opäť súčasťou schémy pomoci. "Predpokladáme, že bude nutné vo veľmi krátkom čase zvýšiť balík prostriedkov na tento účel," dodalo MDV.



Obmedzenie zahraničných dovoleniek avizoval v stredu (17. 3.) minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi.