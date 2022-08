Mečiar a Klaus po rokovaní v Brne oznámili vznik samostatnej SR a ČR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Presne pred 30 rokmi (26. 8. 1992) sa vo vile Tugendhat v Brne stretli český a slovenský premiér Václav Klaus (ODS) a Vladimír Mečiar (HZDS). Po rokovaní oznámili, že od 1. januára 1993 by mali Slovenská republika a Česká republika začať existovať ako samostatné štáty.



TASR v súvislosti s výročím rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej SR prináša výber udalostí a vyjadrení z dobových materiálov Tlačovej kancelárie Slovenskej republiky (TK SR).



Mečiar podľa materiálov TK SR po rokovaní v Brne priblížil, že vzniku oboch štátov by malo predchádzať prijatie federálnych zákonov o spôsobe zániku čs. federácie, rozdelení majetku federácie a o nástupníckych právach. Prijať sa mali aj zákony o budúcom spolužití oboch republík.



Klaus vtedy označil rokovanie v Brne za symbol znovunájdenia dôvery medzi oboma rokujúcimi subjektami (ODS a HZDS, pozn. TASR). Mečiar v Brne zdôrazňoval, že vtedajší stav nemožno udržať. Vývoj podľa neho prebiehal tak, že by sa mohol vymknúť spod kontroly, zotrvanie na danom stave označoval za horšie, než "pozrieť sa pravde zoči-voči a prijať ju".



"Budeme navrhovať uzavretie dohody o colnej únii a platobno-menovej únii," avizoval v ten deň Klaus. Za dlhodobé východisko vtedy podľa TK SR označil vytvorenie dvoch mien, zviazaných pevným kurzom. Ako ďalej písala TK SR, Klaus povedal aj to, že netreba očakávať k 1. januáru 1993 žiadne "zemetrasenie".



Mečiar aj Klaus podľa správ TK SR hovorili, že zmena štátoprávneho usporiadania nesmie v žiadnom prípade zasiahnuť do života občanov ani jednej z republík. Klaus vtedy dodal, že ak dôjde k regulovanému rozpadu spoločného štátu, vzniknú oveľa priaznivejšie vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.



Federálna vláda v tom čase vyslovila súhlas so zákonom o spôsobe zániku federácie a odoslala ho republikovým vláda na pripomienkovanie. Návrh obsahoval znenie štyroch možných foriem zániku federácie.