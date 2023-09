Dvanásty ročník súťaže Slovak Press Photo pozná svojich víťazov

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slávnostným odovzdávaním ocenení v Primaciálnom paláci v Bratislave vyvrcholil vo štvrtok 12. ročník súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo 2023. Podľa riaditeľky súťaže Jany Garvoldtovej v ňom dominovali témy tragických udalostí, ktoré výrazne rezonovali v spoločnosti v minulom roku. Viacero súťažiacich mapovalo rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine.



Do súťaže sa zapojilo vyše 150 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny, ktorí dovedna zaslali bezmála 1500 snímok. Z Poľska sa prihlásilo 11 fotografov, z Maďarska osem, z Českej republiky 11 a 17 fotografov z Ukrajiny. Grand Prix Slovak Press Photo 2023 si za fotografiu "Kričiaci a plačúci aktivisti" zo série "Protest pre Matúša a Juraja" odniesla mladá fotografka Dorota Holubová, ktorej patrí prvenstvo aj v kategórii aktualita.



Osobitnú cenu Grant mesta Bratislavy dostal profesionálny fotograf Branislav Račko za sériu fotografií Bratislavské jazerá. Fotografovi denníka Nový čas udelili prvenstvo tiež v kategórii aktualita za sériu fotografií Tragédia na zastávke Zochova.



V medzinárodnej kategórii Dlhodobý dokument uspela profesionálna fotografka Marta Földešová s projektom Tíšiny. V ďalšej medzinárodnej kategórii Každodenný život získala prvenstvo samostatná fotografia Chlapec z Chersonu, ktorej autorom je maďarský fotograf András Hajdú. Za sériu fotografií Dôsledky vojny získal prvenstvo ukrajinský fotoreportér Oleg Petrasiuk, ktorý v roku 2023 začal pracovať ako fotožurnalista pre agentúru EPA.



V kategórii Príroda a životné prostredie zvíťazil nezávislý fotograf Zsolt Balázs so sériou fotografií Zostaneme, aj keď táto krajina vyschne - príbehy z maďarskej Veľkej dunajskej kotliny po historickom letnom suchu. V kategórii Portrét patrí ocenenie voľnému fotografovi Martinovi Miklášovi za sériu fotografií s názvom Manuela z Nazaré. V kategórii Reportáž uspel fotograf News and Media Holding Matej Kalina s fotografickou sériou De Paul.



V kategórii Šport udelila medzinárodná porota prvé miesto Pavlovi Gašparovi za samostatnú fotografiu Veni Vidi Vici a fotografovi News and Media Holding Matinovi Domokovi za sériu fotografií Koniec koncov. Končím., na ktorej zachytil poslednú Grand Tour slovenského cyklistu Petra Sagana. V kategórii Svet umenia a kultúry sú víťazmi fotograf Denníka N Tomáš Hrivňák s fotografiou Takto horí kultúrne dedičstvo a Oliver Ondráš, ktorý uspel so sériou fotografií Rómsky živel.



V medzinárodnej kategórii Študenti a mladí fotografi do 26 rokov ocenenie získali František Javorský za snímku Česká vojenská prehliadka a Dorota Jedináková za fotografickú sériu Čo je domov ak nie prvé miesto, odkiaľ sa naučíš utekať?, ktorej za tento projekt patrí aj titul Mladý talent roka.



Odovzdávanie ocenení vyvrcholilo vernisážou výstavy, ktorú otvorili na Hviezdoslavovom námestí. Práce víťazov a finalistov 12. ročníka Slovak Press Photo si môže verejnosť pozrieť do 31. októbra.