Európa zdôraznila potrebu systému brániaceho online manipulácii

Bratislava 18. septembra (TASR) – Súčasťou akčného plánu európskej demokracie musí byť aj jednotný výklad pojmu dezinformácie a účinné nástroje zabraňujúce manipulácii v online prostredí. Zdôraznili to predstavitelia skupiny európskych regulátorov (ERGA) vo svojom príspevku do diskusie o akčnom pláne európskej demokracie, prostredníctvom ktorého chce Európska komisia zabezpečiť, aby občania Európskej únie mohli participovať na demokratickom systéme prostredníctvom informovaného rozhodovania, bez akýchkoľvek nezákonných zásahov a manipulácií.



Na základe znalostí a skúsenosti z oblasti regulovania obsahu a monitorovania efektivity boja proti dezinformáciám ERGA odporúča transparentnosť kritérií tzv. microtargetingu či cielenej politickej reklamy, špeciálne v kontexte volieb. Regulátori takisto podčiarkujú potrebu prístupu k dátam, ktorými disponujú jednotlivé platformy, na účely výskumu s dôrazom na dodržiavanie ochrany súkromia užívateľov.



„Je dôležité lepšie porozumieť manipulatívnemu potenciálu online reklamy, aby tak bola zaručená integrita demokratických procesov v online prostredí," ozrejmil riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a predseda podskupiny ERGA pre dezinformácie Ľuboš Kukliš.



Pripomenul, že nárast digitálnych platforiem a veľký záujem o ich využívanie priniesol veľa nových výziev, no úloha regulácie zostáva rovnaká. „Mať k dispozícii prostriedky na zabezpečenie ochrany základných hodnôt, ako sú sloboda médií a pluralita, aby tieto boli chránené aj za nových podmienok," zdôraznil Kukliš.



ERGA vo verejnej diskusii taktiež navrhuje posilniť rolu a kooperáciu mediálnych regulátorov v rámci EÚ v dohliadaní nad dodržiavaním pravidiel v online mediálnom obsahu, a to predovšetkým v riešení cezhraničných problémov.