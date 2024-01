Médiá: Maďarsku sa obrátilo chrbtom už aj Slovensko

Budapešť 25. januára (TASR) - Po Turecku, ktoré už ratifikovalo vstup Švédska do NATO, sa Maďarsku obrátilo chrbtom už aj Slovensko, ktoré v stredu dosiahlo dohodu s Ukrajincami. Vo svojej štvrtkovej analýze to tvrdí server piacesprofit.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predseda slovenskej vlády Robert Fico na stredajšom stretnutí s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom v Užhorode ocenil, že napriek rozdielnym názorom na viaceré témy mali s predsedom ukrajinskej vlády priateľský a konštruktívny rozhovor.



Autor analýzy János Hollós podotýka, že Orbánova proruská politika v Európskej únii zrejme definitívne prepadla.



Orbán v snahe podmaniť si každého 'rebelanta' v Európskej únii sa obrátil aj na staronového slovenského premiéra, ten však prekvapujúco úspešne rokoval so Šmyhaľom, domnieva sa autor analýzy.



Maďarský ministerský predseda 16. januára v Budapešti po schôdzke s Ficom zdôraznil, že záujmy Maďarska a Slovenska "smerujú minimálne na 99 percent rovnakým smerom" a že suverenita je pre obe krajiny dôležitá.



Maďarsko je jediným členským štátom NATO, ktorého parlament doteraz prijatie Švédska neschválil. Turecko ratifikovalo vstup Švédska v utorok a na maďarský parlament medzičasom v tomto smere naliehal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)