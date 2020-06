NKÚ zaradí audit v RTVS do plánu kontrolných akcií pre rok 2021

Bratislava 1. júna (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pripravuje audit v RTVS, samotná realizácia má byť súčasťou plánu kontrolných akcií v roku 2021. Pre TASR to uviedol hovorca úradu Marek Papajčík.



Šéf kontrolórov Karol Mitrík už o kontrole hovoril s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina), rovnako sa stretol s členmi parlamentného výboru pre kultúru a médiá. „Na základe týchto rokovaní pripravuje NKÚ projekt kontrolnej akcie v RTVS, ktorá bude zameraná na preverenie rizikových zmlúv a zmluvných vzťahov v ostatných 2 - 3 rokoch. Zaradená bude do Plánu kontrolnej činnosti úradu pre rok 2021, pričom detailný harmonogram akcie bude stanovený v rámci detailného projektu kontroly,“ spresnil Papajčík.



Predseda NR SR avizoval žiadosť o audit v RTVS na poslednom rokovaní Rady RTVS (27. 5.). Reagoval tým na výstupy parlamentného mediálneho výboru, ktorý 12. mája kritizoval neefektívne hospodárenie RTVS a poukázal na možnú cenzúru vo vysielaní. Zodpovedným je podľa výboru nielen vedenie telerozhlasu, ale aj Rada RTVS ako orgán dohľadu. Predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) preto avizoval predloženie návrhu uznesenia do pléna NR SR, že si Rada RTVS neplní svoje zákonné funkcie.



Rada odmietla závery výboru, považuje ich za tvrdenia bez relevantných dôkazov, ktoré majú povahu politického nátlaku ohrozujúceho nezávislosť verejnoprávneho média.



Kollár na rokovaní rady vyhlásil, že "nenechá kriminalizovať Radu RTVS“, kým obvinenia nepotvrdia závery kontroly NKÚ. Do výsledkov preverovania nechce pripustiť ani rokovanie o uzneseniach výboru v pléne zákonodarného zboru.



Kontrolu hospodárenia RTVS v rámci svojich kompetencií potvrdilo vo štvrtok 28. mája Ministerstvo kultúry (MK) SR. Rezort vykonáva kontrolu finančného a vecného plnenia príspevku, ktorý RTVS dostáva v rámci zmluvy so štátom.