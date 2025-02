Novinárska cena opäť ocení prácu slovenských novinárov

Bratislava 4. februára (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 21. ročník Novinárskej ceny. Autori či redakcie môžu príspevky prihlásiť do desiatich žánrových kategórií cez web súťaže do 20. marca. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 20. mája v Starej tržnici v Bratislave.



"Pri sledovaní správ zo Slovenska mám občas pocit, ako keby nás vládna moc unášala do sveta románu Georga Orwella 1984, v ktorom čierne je biele, pokojný protest je štátny prevrat, vojnový agresor je obeť. Máme pred sebou viaceré úlohy. Jednou z nich bude udržať slobodu a nezávislosť médií, druhou bude udržať ich vplyv na verejnú mienku," hovorí riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.



Zmenou tento rok je zlúčenie kategórií písanej a audiovizuálnej investigatívnej žurnalistiky. Cieľom je preniesť hlavný dôraz z formálneho prevedenia na samotný obsah. Praktickým dôvodom zlúčenia bol podľa organizátorov kontinuálne klesajúci počet prihlášok v oblasti audiovizuálnej investigatívy. Jednotná kategória je určená pre príspevky, ktoré vyhľadávajú, vyšetrujú, skúmajú, analyzujú a odhaľujú zločiny, korupciu, porušovanie ľudských či občianskych práv a zverejňujú informácie a ich súvislosti s cieľom chrániť verejný záujem.



Zachováva sa však tradícia udeľovania špeciálnych cien, Rada Novinárskej ceny bude aj tento rok vyberať laureáta Ceny otvorenej spoločnosti a Ceny za inovatívnu žurnalistiku.



Práce bude hodnotiť opäť takmer 50 osobností z novinárskeho, kultúrneho, vedeckého, spoločenského života aj zo zahraničia. Počet povolených prihlásených príspevkov na autora ostáva rovnaký. Prihlásiť je možné buď jednotlivý príspevok, alebo sériu.



Do všetkých súťažných kategórií je možné prihlásiť aj práce publikované v maďarčine, rómčine, ukrajinčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku. Podmienkou je, aby tieto príspevky boli uverejnené alebo odvysielané na Slovensku v období roka 2024. K príspevkom v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je však potrebné priložiť preklad do slovenčiny.



Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na webe www.novinarskacena.sk.