Od januára sa mení ponuka voľného televízneho vysielania cez anténu
Toto rozhodnutie ovplyvní širokú skupinu televíznych divákov, ktorí tak od januára budúceho roka nebudú mať možnosť spomínané programové služby sledovať voľne a zadarmo.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Spoločnosť Towercom informuje, že od 1. januára 2026 dôjde k zmene v ponuke voľného televízneho vysielania cez anténu. Napriek niekoľkomesačným rokovaniam sa nedohodla na komerčných podmienkach s Joj Group. Tá tak nepredĺži zmluvu na šírenie programových služieb Joj SD, Joj Plus SD, Wau SD a Joj24 HD v režime voľného vysielania zadarmo. Rozhodnutie televízie Joj spoločnosť Towercom rešpektuje.
„Našou prioritou zostáva zabezpečiť, aby voľne šírená televízia zadarmo bola aj naďalej stabilnou, dostupnou a spoľahlivou platformou pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Momentálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi partnermi, ktorí prejavili záujem využiť potenciál voľne dostupného vysielania,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Towercom Marcel Šatanek.
Toto rozhodnutie ovplyvní širokú skupinu televíznych divákov, ktorí tak od januára budúceho roka nebudú mať možnosť spomínané programové služby sledovať voľne a zadarmo. Spoločnosť však zároveň zdôrazňuje, že tieto vybrané programové služby neodchádzajú z terestriálneho vysielania ako takého (DVB-T/DVB-T2), ale iba z ponuky voľne vysielaných televíznych programov.
Napriek tomu budú mať diváci možnosť naďalej sledovať programy televízie Joj cez anténu (terestriálne) prostredníctvom služby Plustelka.
