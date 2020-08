Poslanec K. Čekovský žiada prehodnotiť odmeny pre šéfa RTVS J. Rezníka

Bratislava 26. augusta (TASR) – Poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) žiada Radu RTVS, aby prehodnotila svoje rozhodnutie priznať generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi odmeny vo výške sto percent jeho platu. Dôvodom je podľa poslanca výsledok finančnej kontroly v tomto verejnoprávnom médiu.



"Pán Rezník zarobí za prvý polrok tohto roka viac ako ministerka kultúry či premiér SR. Keďže bežný plat riaditeľa RTVS je štvornásobok priemernej mzdy, priznaním týchto odmien sa vyšplhá na viac ako 8000 eur. V situácii, keď mzdy zamestnancov neboli tento rok valorizované, to považujem za výsmech svojim zamestnancom," uviedol vo svojom stanovisku Čekovský.



Finančná kontrola bola podľa poslanca zameraná výlučne na hospodárenie s peniazmi, ktoré plynú zo zmluvy so štátom, čo je približne jedna tretina celého rozpočtu RTVS. Čekovský tvrdí, že kontrolóri ministerstva kultúry nemajú oprávnenie skontrolovať všetky zmluvy, teda najmä tie, ktoré RTVS uzatvára z peňazí koncesionárov. "Verím, že v tejto oblasti urobí detailnú kontrolu Najvyšší kontrolný úrad SR, kam som posunul všetky moje zistenia v oblasti výroby programov," vysvetlil Čekovský.



Ako tvrdí, kontrolóri verejnoprávnej inštitúcii vytkli, že sa v nej nedodržiava viacero zákonov v oblasti účtovníctva, verejného obstarávania a zákona o finančnej kontrole a audite napríklad tým, že sa nerobia základné finančné kontroly účtovných dokladov na všetkých úrovniach. Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá upozorňuje, že RTVS nemusí "obstarávať" jednotlivé programy. Ako tvrdí, preto pri ich nákupe a výrobe v objeme desiatok miliónov eur vzniká veľký priestor na predražovanie projektov a prihrávanie zákaziek spriateleným firmám.



"V spolupráci s ministerstvom kultúry a ďalšími odborníkmi intenzívne pracujeme na novele zákona o RTVS, v rámci ktorej chcem presadiť viaceré opatrenia pre lepšie hospodárenie a transparentný proces pri výrobe programov," deklaroval Čekovský. V jasnom konflikte záujmov bol podľa neho bývalý programový riaditeľ Marek Ťapák, pretože podľa poslanca spojil svoje pôsobenie v RTVS so svojou podnikateľskou činnosťou. "Pán Ťapák si ako programový riaditeľ vymyslel a schválil výrobu inscenácie Nero a Seneca. Tento divácky neúspešný program stál približne pol milióna eur, pričom pán Ťapák ho aj režíroval, za čo si vyplatil odmenu 12.000 eur," uviedol Čekovský.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) vyhlásila, že nie je spokojná s výsledkami finančnej kontroly v RTVS. Podľa ministerstva odhalila kontrola nehospodárnosť internej výroby relácií a problémy vo finančných procesoch.



Generálny riaditeľ RTVS Rezník na minulotýždňovom zasadnutí Rady RTVS uviedol, že finančný audit odhalil len nedostatky týkajúce sa povinnosti tretích strán pri externej výrobe, na základe čoho musel RTVS z objemu minuloročnej poskytnutej sumy od štátu vo výške 26 miliónov eur vrátiť 0,12 percenta (30.077 eur). Výsledky kontroly však podľa neho potvrdili kľúčový fakt, že interné nastavenie procesov v RTVS je funkčné a hospodárne.