Rada pre mediálne služby pridelila 11 voľných rozhlasových frekvencií

Bratislava 20. decembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) pridelila na stredajšom zasadnutí 11 voľných rozhlasových frekvencií. Do výberového konania zaradili 16 frekvencií, avšak o štyri neprejavil záujem žiadny uchádzač a jednu RpMS odložila z dôvodu potreby preskúmania nových skutočností. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



Šesť zo siedmich frekvencií získal vysielateľ D.EXPRES pre programovú službu ROCK. Svoje pokrytie si tak rozšíri do lokalít Zvolen, Prešov, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Lučenec a Žilina. Zároveň mu pridelila aj frekvenciu 93,0 MHz Trebišov pre programovú službu Europa 2.



Žiadateľ s druhým najvyšším počtom pridelených frekvencií je vysielateľ Best FM Media. Pre jeho programovú službu Rádio Best FM získal štyri frekvencie, a to 90,3 MHz Poprad, 90,8 MHz Žilina, 99,8 MHz Liptovský Mikuláš a 103,3 MHz Spišská Nová Ves.