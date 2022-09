Šiestim rozhlasovým vysielateľom pridelili 19 voľných frekvencií

Bratislava 21. septembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) pridelila v stredu 19 voľných frekvencií šiestim rozhlasovým vysielateľom. Najviac z nich, presnejšie sedem, získal vysielateľ Dobrého rádia, spoločnosť Dr. FM. TASR o tom informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.



"Najžiadanejšiu frekvenciu 97,6 MHz Bratislava – Devínska, o ktorú sa prihlásili štyria vysielatelia, pridelila rada spoločnosti D.Expres pre programovú službu Rock," priblížila. Po jednej frekvencii získal vysielateľ aj pre svoje ďalšie programové služby Europa 2 (89,1 MHz Lučenec) a Melody (97,6 MHz Banská Bystrica).



Po novom rozšíri svoje pokrytie o tri frekvencie aj Rádio Viva spoločnosti Zoznam Rádio Viva, a to konkrétne v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Žiline.



Dve frekvencie, 98,7 MHz Martin a 98,7 MHz Žilina, ktoré boli vzhľadom na technické parametre predeliteľné len spoločne, získal Marek Petráš pre Detské rádio. "Rovnako tak dve frekvencie rada pridelila aj vysielateľovi SUB FM, ktorý vďaka tomu môže posilniť pokrytie pre svoju rovnomennú rozhlasovú stanicu v Trenčíne a Topoľčanoch," vysvetlila Michelčíková.



Po utorkovom (20. 9.) ústnom vypočutí udelila rada frekvencie všetkým uchádzačom, ktorí boli zaradení do aktuálneho výberového konania. Poslednú z nich (102,4 MHz Rimavská Sobota) pridelila spoločnosti Mirjam pre Mirjam Rádio.