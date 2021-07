RTVS nakrúca voľné pokračovanie seriálu Hniezdo

Bratislava 21. júla (TASR) - Verejnoprávna televízia začala nakrúcať voľné pokračovanie seriálu Hniezdo. "Nový pôvodný melodramatický seriál s kriminálnou zápletkou a tajomstvom od tvorcov Hniezda nesie názov Priznanie," informoval TASR PR manažér RTVS Stanislav Čačko.



Dodal, že tvorivý tím seriálu pod taktovkou režiséra Braňa Mišíka naplno pracuje na stvárnení scenárov, pod ktorými sú podpísaní Zuzana Líšková, Naďa Jurkemik a Peter Nagy. "Nový seriál Priznanie vzniká z idey dramaturgičky Dany Gargulákovej a jeho námet i storyline spracovali Zuzana Líšková, Naďa Jurkemik a Braňo Mišík. Šéfdramaturgičkou projektu je Jana Kákošová a producentkou Zuzana Balkóová. Celý seriál je pôvodný a od námetu až po vysielaciu kópiu vzniká pod strechou RTVS," uviedol.



Priznanie bude voľným pokračovaním seriálu Hniezdo, v ktorom mali diváci možnosť vidieť, ako novorodenec Filip obrátil naruby životy viacerých rodín. Malý Filipko opäť po roku zamieša osudom nielen rodiny Važanovcov, ale i ďalších už známych aj nových postáv. Dramatický seriál opäť ponúkne okrem pútavého príbehu aj zaujímavú spoločenskú tému. "Hniezdo hovorilo o adopciách, neúplných rodinách, neplodných mladých manželských pároch a mali sme pocit, že tento príbeh bol už vyčerpaný a uzavretý. Keďže sme po jeho mimoriadnom diváckom úspechu dostali zelenú na pokračovanie, rozmýšľali sme nad spoločenskou témou, ktorá by bola opäť akousi nadstavbou seriálu," hovorí Garguláková s tým, že Priznanie prinesie tému migrácie. "Hlavnou nositeľkou tejto témy v našom seriáli je sýrska imigrantka Leila a jej jednoročný syn Sámi. Pri putovaní Európou pre opatrenia zostala na Slovensku, kde požiadala o azyl. Jej dramatický osud sa prelína s osudom rodiny Važanovcov, ktorých diváci poznajú zo seriálu Hniezdo," doplnila.



Režisér Mišík potvrdil, že prvé dni nakrúcania prebiehajú podľa plánu. "Dokonca aj naši dvaja najmenší - len roční herci nám fantasticky zahrali, takže musím povedať, že vlak sme rozbehli správnym smerom," poznamenal Mišík. Producentka Balkóová avizuje, že desaťdielny seriál Priznanie sa do vysielania dostane začiatkom roka 2022: "Máme za sebou tri dni nakrúcania, no verím, že sme sa všetci zohrali a práca nám aj naďalej pôjde od ruky. Diváci RTVS sa v januári majú na čo tešiť."