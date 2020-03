RTVS rozširuje na Dvojke detské vysielanie

Bratislava 11. marca (TASR) - RTVS reaguje na uzatvorenie množstva materských a základných škôl v súvislosti s novým koronavírusom rozšírením detského programu. Viac detského programu vyskladaného výlučne z pôvodnej televíznej tvorby pre deti prinesie Dvojka. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.



Popri pravidelných detských blokoch - Veľkom detskom predstavení od 18.30 do 19.50 h, jeho rannej repríze od 6.30 do 8.00 h a Obedníčku od 11.30 do 12.00 h, verejnoprávna televízia od stredy nahradila predpoludňajšiu dramatiku pre dospelých pôvodnými detskými seriálmi. Rusnáková spresnila, že 1,5-hodinový detský predpoludňajší blok bude Dvojka vysielať do pondelka 23. marca.



"V rámci mimoriadneho voľna na školách, RTVS myslí na to, ako deťom čo najviac spríjemniť ich pobyt doma, a preto svoje vysielanie obohatila o detské programy. Z našej bohatej televíznej tvorby sme vybrali tituly, ktoré vždy mali u našich najmenších divákov veľký ohlas," poznamenal programový riaditeľ televíznej časti Marek Ťapák.



V detskom bloku, vysielanom do 23. marca od 10.00 do 11.30 h, pôjdu kultové seriály ako Spadla z oblakov, Superhrdinovia či muzikantské rozprávky z prázdnin dvoch súrodencov na starom zámku u starých rodičov – Stratená melódia. V Obedníčku sa zase najmenšie deti môžu tešiť na animované seriály Máme Emu, Kremienok a Chocholúšik a obľúbených Trpaslíkov.