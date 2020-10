RTVS zaraďuje do vysielania Trojky programy pre školákov aj seniorov

Bratislava 13. októbra (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska zaraďuje v dôsledku druhej vlny pandémie nového koronavírusu do vysielania Trojky programy pre školákov a seniorov. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Programy majú pomôcť stredoškolákom pri dištančnom vyučovaní a seniorom pri predchádzaní zdravotným rizikám. Cyklus prinesie RTVS na obrazovky Trojky od 19. októbra každý pracovný deň.



„V snahe pomôcť stredoškolákom a hlavne maturantom pri dištančnom vyučovaní zaraďujeme do vysielania cyklus televíznych adaptácií pôvodných literárnych diel, ktoré sú súčasťou maturitných skúšok,“ spresnila Judita Gembická z RTVS.



RTVS vo vysielaní reflektuje aj hrozby a záťaž kladenú na seniorov, ktorí sú počas pandémie rizikovou skupinou obyvateľstva. „Pre seniorov zaraďujeme do vysielania Trojky Encyklopédiu prevencie. Ide o 20-dielny cyklus, ktorý radí seniorom, ako sa vyhnúť nákaze, udržať si duševné zdravie, predchádzať bezpečnostným rizikám a v neposlednom rade, ako si posilňovať svoj organizmus cvičením,“ dodala Gembická.