Televízia Markíza dostala pokutu za obscénne vyjadrovanie vo Farme

Bratislava 19. mája (TASR) - Vysielateľ programovej služby TV Markíza dostal finančnú pokutu v celkovej výške 663 eur. Dôvodom bol program Farma, ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, no napriek tomu nebola správne označená nevhodnosť programu pre maloletých divákov. O stredajšom rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) informoval Stanislav Šenc z útvaru riaditeľa kancelárie rady.



Televízia program odvysielala dvakrát - 14. a 16. septembra 2020. "Tento program bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že naplnil kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov," spresnil Šenc.



Rada pre vysielanie a retransmisiu tiež udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Západoslovenská televízia spoločnosti ZSTV Media.