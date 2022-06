Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila jednu sankciu

Bratislava 22. júna (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila jednu sankciu a začala viesť štyri správne konania. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



Zároveň schválila, že 6. júla vyhlási výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií, keď zverejní aj všetky podmienky jeho konania.



Vysielateľovi Rádio Mária Slovensko RVR odňala na jeho žiadosť frekvenciu 101,9 MHz Žilina. Udelila aj predchádzajúci súhlas s prevodom stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na vysielanie programovej služby Rádio Viva zo spoločníka Ivana Lacha na spoločnosť Zoznam.



Rada uložila jednu sankciu, upozornenie na porušenie zákona Rozhlasu a televízii Slovenska za to, že neposkytol na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím v novembri 2021.



Začala správne konanie voči vysielateľom FM media, Rozhlas a televízia Slovenska, MAC TV a voči spoločnosti STORYmedia. Za neopodstatnené uznala tri sťažnosti.