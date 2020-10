RVR uložila pokutu a začala správne konania

Bratislava 7. októbra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila jednu sankciu v podobe finančného postihu. Zároveň začala tri správne konania. Udelila tiež jednu licenciu a zmenila tri licencie. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Pokutu vo výške 663 eur dostal vysielateľ Mac TV a jeho programová služba Joj Plus. Dôvodom je odvysielania programu Babská jazda z februára tohto roka, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom program naplnil kritériá neprístupnosti do 18 rokov.