Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila vysielateľom dve pokuty

Bratislava 22. septembra (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľom dve pokuty. Udelila tiež dve sankcie v podobe upozornenia na porušenie zákona. TASR o tom za radu informoval Ľuboš Kukliš.



Pokutu vo výške 663 eur dostal vysielateľ Mac TV za porušenie zákona v prípade niektorých častí programu Súdna sieň. Tie označil vysielateľ za nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, a to napriek tomu, že program obsahoval expresívne a obscénne vyjadrovanie. Podľa RVR mal byť program označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.



Pokutu vo výške 497 eur dostal vysielateľ Europa 2 za porušenie zákona pri programe SketchBros na Europe 2 i v relácii Ranná show Wakeup!. Program obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, pričom programy kvalifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov mali byť odvysielané až po 20.00 h.



RVR zároveň začala päť správnych konaní, udelila tri licencie, odňala jednu frekvenciu a zmenila dve licencie.