Rada pre vysielanie a retransmisiu pridelila štyri frekvencie

Bratislava 3. júna (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na stredajšom zasadnutí pridelila štyri frekvencie a uložila viacero pokút. Z dôvodu ekonomických dôsledkov spôsobených šírením ochorenia COVID-19 ukladala RVR na elektronické médiá pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Rada udelila licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie a pridelila frekvenciu 94,7 MHz Banská Bystrica na vysielanie programovej služby BB FM Rádio žiadateľovi - spoločnosti BB FM.



Frekvenciu 90,5 MHz Banská Bystrica pridelila rada vysielateľovi Rádio Bojnice, rovnako ako aj frekvenciu 89,7 MHz Zvolen a frekvenciu 91,4 MHz Žiar nad Hronom. RVR nepridelila frekvencie 95,4 MHz Čadca a 102,1 MHz Považská Bystrica vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona.



Úhrnnú sankciu, pokutu 3319 eur, uložila rada vysielateľovi Mac TV za to, že nedodal rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania časových úsekov z dní 1. a 2. novembra 2019 a za to, že časový úsek od približne 22:44:28 h do 23:14:27 h programu odvysielaného dňa 1. novembra 2019, ktorý zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy.



Ďalšiu pokutu v hodnote 663 eur udelila RVR vysielateľovi Mac TV za porušenie ochrany maloletých – JSO, v súvislosti s tým, že odvysielal programy, ktoré boli označené ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že naplnili kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO.



Pokutu v hodnote 99 eur rada uložila vysielateľovi Radio One v súvislosti s tým, že nedoručil rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, november a december 2019.



RVR uložila pokutu v hodnote 99 eur vysielateľovi Radio One Rock v súvislosti s tým, že nedoručil rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, november a december 2019.



Sankciu, upozornenie na porušenie zákona, uložila RVR vysielateľovi Radio Rock rovnako v súvislosti s tým, že nedoručil rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, november a december 2019.



Rada tiež zastavila štyri správne konania a uznala za neopodstatnené 16 sťažností, respektíve ich častí.