STVR ponúka vysielanie olympiády na televíznom i rozhlasovom okruhu

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ponúkne divákom i poslucháčom vysielanie počas celého trvania olympijských hier v Paríži, ktoré sa začnú 26. júla otváracím ceremoniálom. Olympijské hry bude možné sledovať na televíznom okruhu Šport a počúvať vo vysielaní Rádia Slovensko. Dôležité informácie vrátane priamych prenosov nájdu aj na webe. TASR o tom informoval Filip Púchovský zo STVR.



"Momentálne dolaďujeme posledné grafické elementy. Pre nás ako vysielateľa je letná olympiáda určite najnáročnejším športovým podujatím. Je to ako simultánne bežiace majstrovstvá sveta v 45 športoch," približuje Pavol Gašpar, poverený vedením sekcie športu.



Kompletný olympijský program odvysiela Slovenská televízia výhradne na programovej službe Šport. Olympiádu bude vysielať 24 hodín denne, teda od začiatku ranných súťaží až do skončenia večerných. Prioritou budú športy so slovenskou účasťou. Prvýkrát sa na väčšej ploche bude venovať skejtbordingu, chýbať nebudú ani tradičné olympijské ťaháky, ako sú plávanie, atletika či turnaje v palubovkových športoch. Jednou z ďalších priorít budú finálové disciplíny či zápasy.



Program bude doplnený aj o špeciálne formáty. Diváci sa môžu tešiť na športové štúdiá, pripravené sú aj špeciálne vydania so športovými expertami pri prenosoch zo športov, kde má slovenská reprezentácia najvyššie šance na medaily. V ponuke bude tiež Olympijský denník, kde diváci dostanú informačný súhrn aj zo športov, z ktorých nebude možné odvysielať priame prenosy. V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom ponúkne každý deň desaťminútový súhrn z diania na Olympijskom festivale na Kuchajde.



Olympijské hry v Paríži budú rezonovať aj vo vysielaní Rádia Slovensko. Redaktori budú priamo z dejiska podujatia informovať predovšetkým o výkonoch a výsledkoch slovenských olympionikov, a to prostredníctvom živých vstupov, rozhovorov so športovcami, s členmi realizačných tímov či s vedením slovenskej výpravy. Chýbať nebude ani zákulisná publicistika, zaujímavosti či analýzy. Aktuálne sumáre ponúkne v Rádiožurnáloch a v Športžurnále. Olympijské vysielanie doplnia aj živé vstupy.



Dostupná je už tiež špeciálna podstránka na webe STVR. Záujemcovia tam nájdu informácie o slovenskej olympijskej reprezentácii, aktuálne informácie z diania v Paríži, kompletný program olympiády, priebežné výsledky či živé vysielanie.