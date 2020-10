Tablet.TV sa mení na TASR TV, prinesie živé prenosy z regiónov

Bratislava 12. októbra (TASR) - Spravodajská on-line televízia Tlačovej agentúry SR (TASR) Tablet.TV sa mení na TASR TV. Webovým sídlom televízie bude doména TASRTV.SK.



"Rebranding pomôže lepšie prepojiť agentúrne a televízne výstupy TASR. Agentúra bude odberateľom avizovať dôležité priame prenosy TASR TV a bude ich prinášať na stránke tasr.sk v špeciálnej sekcii. TASR TV bude realizovať živé prenosy z celoštátnych a regionálnych udalostí, ktoré budú na portáli tasrtv.sk k dispozícii verejnosti, ale prostredníctvom stránky tasr.sk ich budú môcť preberať aj klienti agentúry," avizuje generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Cieľom je podľa jeho slov priniesť v dobe koronakrízy čo najviac živých prenosov pre občanov a po testovacej fáze ponúkať živé prenosy ako produkt pre médiá. Priame prenosy si budú môcť klienti TASR vkladať na vlastné internetové portály vo forme embed kódov, ktoré budú prístupné na stránke tasr.sk. Systém je už vytvorený a v aktuálnej testovacej fáze je verejne prístupný.



Generálny riaditeľ TASR Puchala doplnil, že v období druhej vlny šírenia nového koronavírusu môžu priame prenosy z dôležitých udalostí pomôcť klientom TASR získať informácie on-line, v čase ich zverejnenia, bez toho, aby na každej museli mať svojho redaktora.



Agentúra plánuje ponúkať živé prenosy aj pre komerčných klientov vrátane zabezpečenia technickej stránky pri organizácii celej tlačovej konferencie on-line. "V tejto chvíli testujeme model prenosu on-line tlačovej konferencie, kde sa novinári môžu pýtať prostredníctvom aplikácie Zoom či Meet. Umožní to zladiť požiadavky na informovanie s bezpečnosťou novinárov i organizátorov tlačových konferencií," povedal Puchala.



Zdôraznil, že agentúra vie zabezpečiť technickú stránku on-line tlačovej konferencie vrátane realizácie jej priameho prenosu, ale nemôže suplovať prácu organizátora tlačovej konferencie pri pozývaní hostí, novinárov či pri organizácii samotného priebehu tlačovej konferencie. Prenosy tlačových konferencií on-line by sa do ponuky agentúry mali dostať v najbližšom čase.



TASR TV obohatí svoju ponuku o živé prenosy z regiónov. „Priame televízne prenosy z regionálnych udalostí sú často pre našich klientov zaujímavé, nie je však pre nich efektívne realizovať ich vo vlastnej réžii. Preto chce agentúra využiť možnosť ponúkať ich prostredníctvom svojich stránok,“ poznamenal Puchala. TASR TV podľa neho začína pri živých prenosoch s ozvučovaním otázok novinárov z publika.



Živé prenosy bude TASR TV prinášať na vlastnom portáli tasrtv.sk. Budú dostupné pre verejnosť aj na facebookovom profile TASR TV, YouTube kanáli TASR TV a na spravodajskom webe TASR Teraz.sk.



K zmene názvu Tablet.TV na TASR TV dochádza po tom, ako sa agentúra stala 100-percentným vlastníkom spoločnosti Teraz Media. Zmena názvu, profilov, webu i domén prebehne počas októbra.



Rebranding podľa Puchalu nevyžaduje výrazné investície, zmenu grafiky či úpravu webu si TASR urobí inhouse. TASR na tento účel využije vlastné príjmy, neuchádza sa o peniaze od štátu. Živé prenosy ako produkt pre odberateľov plánuje TASR TV ponúknuť od budúceho roku.