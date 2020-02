TASR prinesie komplexné multimediálne volebné spravodajstvo

Bratislava 28. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR prinesie počas volebného víkendu komplexné multimediálne spravodajstvo z volebných miestností aj štábov politických strán, ktoré majú najväčšie šance dostať sa do parlamentu.



Desiatky redaktorov TASR budú v sobotu mapovať dianie v regiónoch, pozrú sa do viacerých miest a obcí a textom, zvukom aj obrazom zaznamenajú všetko podstatné a zaujímavé z volebného dňa. A to aj v nemocniciach a väzniciach, kde budú môcť voliči hlasovať vďaka prenosnej hlasovacej schránke.



TASR zaznamená tiež volebné akty troch najvyšších ústavných činiteľov, dianie vo volebných štáboch, v štátnej volebnej komisii, bude zverejňovať priebežné neoficiálne výsledky hlasovania i prvé reakcie politikov a ich strán na tieto výsledky.



V nedeľu TASR zverejní oficiálne výsledky volieb, ktoré oznámi štátna volebná komisia na tlačovej konferencii, a z nich vyplývajúce štatistické údaje. Rovnako multimediálne pokryje všetky zásadné tlačové konferencie, zmonitoruje povolebné diskusie a prinesie hodnotenia analytikov.



Pre odberateľov exportných servisov v anglickom a maďarskom jazyku pripraví TASR mimoriadny spravodajský servis počas celej soboty a nedele. Prinesie aj prvé reakcie na slovenské parlamentné voľby zo zahraničia.