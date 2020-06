TASR pripravila letný dovolenkový seriál o Slovensku

Bratislava 23. júna (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúkne vo svojom spravodajstve počas letných mesiacov seriál správ o turisticky zaujímavých slovenských lokalitách. Každý deň vyjde v domácom a v easy servise jedna správa s označením LETO2020.



„Tohtoročná dovolenková sezóna bude pre koronakrízu iná ako v minulosti. Myslíme si, že ľudia budú radšej cestovať po Slovensku ako po zahraničí. Rozhodli sme sa preto pripraviť tento seriál spravodajsko-publicistických textov, ktoré priblížia odberateľom to najkrajšie, čo na Slovensku máme,“ povedal šéfredaktor TASR Marián Kolár.



V júni agentúra prinesie viac ako 20 prehľadových materiálov o prirodzených geografických lokalitách v SR. „Mnohé miesta Slovenska sú dnes cieľom hlavne pre jednodňových či víkendových návštevníkov. V skutočnosti sa tu však dá prežiť plnohodnotná dovolenka. Preto sme pripravili prehľad približne 20 regiónov a upozorníme na ich niektoré turistické, prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti. Nie je v našich silách spomenúť všetko a nie je to ani naším cieľom. Výsledkom by malo byť poznanie, že na Slovensku je čo objavovať a spoznávať,“ uviedol Márius Kopcsay, vedúci redakcie dokumentačných databáz.



Do konca augusta budú potom každý deň pribúdať správy o konkrétnych, nie vždy všeobecne známych miestach v SR, ktoré pripravia regionálni redaktori TASR.



„Navštívime rastlinný kostol, včelí hotel, čitateľa prevedieme Cestičkou lásky, dejiskom prvých konských dostihov v Rakúsko-Uhorsku, Údolím obrov, prinesieme adrenalínovú jazdu v tanku a mnoho ďalších tipov na výlety po Slovensku,“ priblížila vedúca domácej redakcie TASR Viera Kulichová.



Správy o slovenských turisticky príťažlivých lokalitách bude uverejňovať aj portál Teraz.sk v samostatnej sekcii. Letný dovolenkový seriál začne TASR vydávať v stredu 24. júna.