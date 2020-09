TA3 má nové vedenie, generálnou riaditeľkou je Mirjana Hron Sikimič

Bratislava 2. septembra (TASR) – Televízia TA3 predstavila nové vedenie. Generálnou riaditeľkou sa stala Mirjana Hron Sikimič, ktorá viedla Spoločnosť 7 Plus a bola členkou manažmentu News and Media Holding, a. s. Informovala o tom TA3.



Spravodajstvo a publicistiku povedie bývalá politička a moderátorka Zuzana Martináková, ktorá naposledy pôsobila vo vydavateľstve PEREX, a. s. Marketing a komunikáciu bude mať na starosti Oľga Dúbravská, ktorá odchádza z postu výkonnej riaditeľky spoločnosti OUR MEDIA SK.



„Do našej spoločnosti prichádza skúsený tím, ktorý vnímame ako prínos z hľadiska ďalšieho vývoja televízie, a zároveň ďakujeme predošlému vedeniu, s ktorým plánujeme spoluprácu aj na iných projektoch," uviedol konateľ televízie Pavel Komorník.



Bývalá šéfka spravodajstva a donedávna generálna riaditeľka Martina Kyselová sa stane viceprezidentkou skupiny Grafobal Group pre oblasť médií.



Mirjana Hron Sikimič chce z TA3 úspešnejšiu a efektívnejšie fungujúcu značku na trhu. „Chceme byť rešpektovanou monotematickou televíziou všetkých generácií," podotkla Mirjana Hron Sikimič. Televízia plánuje zmenu právnej formy zo s. r. o. na a. s.