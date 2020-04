Teraz.sk navštívilo v čase pandémie za mesiac viac ako milión ľudí

Bratislava 4. apríla (TASR) – Spravodajský portál agentúry TASR Teraz.sk navštívilo v čase pandémie nového koronavírusu za mesiac viac ako milión ľudí. „V marci to bolo podľa IABmonitoru 1.012.955 reálnych užívateľov, podľa merania Google Analytics dokonca 1.277.010 používateľov,“ potvrdil šéfredaktor Teraz.sk Daniel Forgács.



„Bezprecedentná situácia spôsobená epidémiou nového koronavírusu enormne zvyšuje záujem ľudí o informácie zo serióznych zdrojov spravodajských portálov,“ konštatoval Forgács.



Podľa generálneho riaditeľa TASR Vladimíra Puchalu je informačná funkcia agentúry v krízových časoch ešte dôležitejšia. „Ľudia v agentúre pracujú naplno. Využiteľnosť informácií z TASR odberateľmi je podľa našich analýz historicky najvyššia. Správy TASR sú azda na všetkých relevantných spravodajských weboch, v televíziách i rádiách. K správam dodávame fotografie, zvuky, grafy, video... Znamená to, že si plníme svoju informačnú spravodajskú úlohu a prinášame všetko podstatné o dianí pre médiá i občanov. Dominantnú časť informácií zverejňuje aj portál Teraz.sk,“ uviedol Puchala.



Portál podľa Forgácsa v dôsledku epidémie výrazne zmenil svoju štruktúru. „V hornej časti stránky Teraz.sk ponúkame súhrn ONLINE článkov, ktoré každý deň krízy mapujú jej vývoj v reálnom čase minútu po minúte a vstup na stránku Ministerstva zdravotníctva SR korona.gov.sk, kde sa dá nájsť veľké množstvo praktických informácií,“ upozornil šéfredaktor Teraz.sk.



„V hornej časti stránky je aj vstup k chronologicky najnovším informáciám venovaným tejto téme a banner so sekciou venovanou špeciálne problematike dôchodcov,“ dodal Forgács. Na portáli bola podľa neho zriadená nová sekcia Koronavírus, ktorá je na stránke zaradená ako prvá, až za ňou nasledujú správy zo Slovenska a zahraničia. „Vo vnútri sekcie ponúkame okrem aktuálneho spravodajstva aj praktické informácie s trvalejšou validitou. Z tejto sekcie sa tiež dá dostať na portál korona.gov.sk. Najnovšie využívame spoluprácu TASR a Slovenskej akadémie vied (SAV) a zriadili sme v sekcii Koronavírus zložku, ktorá sa bude plniť správami s radami a odporúčaniami SAV,“ uviedol Forgács.



Téme nového koronavírusu sa podľa neho Teraz.sk venuje aj v sekcii Publicistika. „Reflexiu témy v podobe publicistických materiálov ponúkame tak v televíznej forme prostredníctvom materiálov Tablet.tv, tak aj vo forme komentárov, rozhovorov a analýz našich vlastných autorov,“ uzavrel Forgács.